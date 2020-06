Groteske um dayli-Pleite

Vergangenen Freitag hätte im Insolvenzverfahren der Schlecker-Nachfolgefirma dayli (3343 Mitarbeiter, 90 Millionen Euro Forderungen) eine verbesserte Vermögensaufstellung vorgelegt werden müssen, damit die Angemessenheit des beantragten Sanierungsplans ( 25 Prozent-Quote für die Gläubiger) geprüft werden hätte können.

Für den Insolvenzverwalter ist ein ergänztes Vermögensverzeichnis in diesem Fall von besonderer Bedeutung: Er könnte damit klären, ob das Unternehmen noch kurz vor dem Bankrott Zahlungen an Gläubiger geleistet hat, die er aufgrund der Gesetzeslage (Gleichbehandlung aller Gläubiger) per Gericht zurückgefordert werden könnten. Folglich würde weiteres Geld in den Massetopf fließen.