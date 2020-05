Frächter Stadler schickt zwei Töchter in Pleite

Die oberösterreichische Transportunternehmensgruppe Stadler mit Sitz in Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, hat zwei ihrer Gesellschaften, die Stadler SpeditionsgmbH und die Stadler Güterverkehrs-GmbH in die Insolvenz geschickt. Laut AKV und KSV1870 wurden beide Verfahren bereits eröffnet.

„Die Konkurseröffnung erfolgt auf Eigenantrag der Schuldnerin“, heißt es in den Konkursedikten des Landesgerichts Wels. „Die Eröffnungsvoraussetzungen der Zahlungsunfähigkeit bzw. der insolvenzrechtlichen Überschuldung wurden mit der Behauptung zugestanden, dass kein kostendeckendes Vermögen vorhanden sei.“