Insolvenz: Bei Prügger Bau wackeln 86 Jobs

Die steirische Prügger Bau GesmbH mit Sitz in Frohnleiten hat am Landesgericht Graz ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. Das bestätigten Franz Blantz vom Gläubigerschutzverband AKV und Georg Ebner vom KSV1870 dem KURIER. Den Gläubigern soll eine Quote in Höhe von 30 Prozent angeboten und der Betrieb fortgeführt werden. 86 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.