Insolvente Northland-Shops sollen fortgeführt werden

Unrentable Standorte, keine Mietreduktion durch die Vermieter, Umsatzeinbußen durch die pandemiebedingten Lockdowns, zusammengebrochene Lieferketten aus Fernost und eine Verzehnfachung der Transportkosten in den vergangenen eineinhalb Jahren – dieser prekäre Cocktail ist die Hauptursache für die Millionenpleite der Northland Outdoor Shop GmbH, der Filialenbetreiberin des Grazer Freizeit-Bekleidungsanbieters Northland.

Zugleich erwies sich die bisherige Unternehmensstrategie, vor allem auf stark frequentierte Standorte u. a. in Einkaufszentren zu setzen und dem Onlinehandel eine unterzuordnete Rolle zukommen zulassen, offenbar als wirtschaftlich ungünstig.

Die Northland Outdoor Shop GmbH hat am Mittwoch am Landesgericht Graz Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Verfahren wurde noch am selben Tag eröffnet.

Laut den Gläubigerschutzverbänden Creditreform, AKV und KSV1870 sind 113 Mitarbeiter in 23 Shops betroffen. Den 79 Gläubigern winken bloß 20 Prozent Quote. Das Mutterunternehmen Northland GmbH ist nicht insolvent.