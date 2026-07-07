Österreichs Leitbetriebe wollen Gütesiegel für digitale Souveränität

Bei Energie und der Verteidigung habe man erkannt, dass Abhängigkeiten ein Risiko darstellen. Für das Digitale gelte das genauso, sagt Thomas Arnoldner, stellvertretender Vorstandschef bei A1. Gemeinsam mit sechs anderen österreichischen Leitbetrieben hat der Mobilfunkmarktführer eine Initiative für digitale Souveränität gestartet.

Heute sei man bei Betriebssystemen, Cloud und KI stark von außereuropäischen Anbietern abhängig. Ziel sei es, Österreich technologisch unabhängiger, innovativer und resilienter zu machen, hieß es am Dienstag bei der Vorstellung des Bündnisses. Neben A1 gehören der Initiative auch der IT-Dienstleister Anexia, die Erste Bank, der Automatisierungsspezialist Keba, der Lebensmittelkonzern Spar, der Baukonzern Umdasch Group und die Vienna Insurance Group an. Das Thema betreffe die gesamte Wirtschaft. Die teilnehmenden Unternehmen sollen die Breite veranschaulichen, sagte Arnoldner.

Wahlfreiheit und Alternativen

Es gehe nicht um Abschottung, sondern um Wahlfreiheit und Alternativen, betonte Arnoldner. Es brauche Investitionen in die digitale Infrastruktur, digitale Kompetenzen und die Entwicklung eigener europäischer Lösungen.

Profitieren soll davon auch die Wettbewerbsfähigkeit, heißt es: Europäische Technologie werde dadurch auch weltweit konkurrenzfähiger und damit auch exportierbar.