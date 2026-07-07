Digitale Abhängigkeit: Heimische Gemeinden setzen auf US-Konzerne

In der Diskussion um die Vormachtstellung von US-amerikanischen Tech-Giganten - Stichwort digitale Souveränität - sehen manche Expertinnen und Experten bereits ein kritisches Ausmaß erreicht. Eine empirische Grundlage für die Debatte in Form einer interaktiven Karte zu den Betreibern der digitalen Infrastruktur haben Wissenschafterinnen und Wissenschafter der IT:U (Interdisciplinary Transformation University Austria) rund um Forschungsleiter Florian Holzbauer veröffentlicht. Rund 95.500 Kommunen in 30 europäischen Ländern sind auf der Plattform „Municipalytics“ zu finden.

E-Mail-Dienste von Microsoft , Webseiten auf Amazon-Servern oder Exportsperren für KI-Modelle : Die Warnungen vor einer starken technischen Abhängigkeit Europas von großen Anbietern - vor allem aus den USA - haben deutlich zugenommen. Eine von Forschenden der Linzer Digital-Uni IT:U erstellte Landkarte gibt nun Einblick, wie stark Länder und Gemeinden ihre digitale Infrastruktur an ausländische Anbieter ausgelagert haben. In Österreich ist die Abhängigkeit zum Teil hoch.

„Überraschend war der große Unterschied zwischen den europäischen Ländern. Österreich liegt irgendwo in der Mitte“, erklärte Forschungsleiter Florian Holzbauer im Gespräch mit der APA. Insbesondere bei E-Mail-Diensten gebe es aber eine verstärkte Abhängigkeit von großen externen Anbietern. Er weist allerdings darauf hin, dass, sobald mindestens ein Anbieter außerhalb der EU erkannt wird, die Karte eine Abhängigkeit anzeigt, auch wenn im Alltag zum Teil auf andere - möglicherweise heimische - Dienstleister zurückgegriffen wird.

Microsoft bei Mail-Diensten in starker Position

Insgesamt sind in den heimischen Städten und Gemeinden genutzte E-Mail-Dienste demzufolge nur zu 13 Prozent ausschließlich von europäischen oder heimischen Anbietern. Rund 87 Prozent nutzen auch außereuropäische Dienstleister. Gänzlich anders ist die Situation in Deutschland: Hier ist nur bei 20 Prozent ein Anbieter von außerhalb der eigenen Grenzen im Spiel. In Finnland sind es hingegen 99 Prozent, was vor allem auf den hohen Anteil von Microsoft-Diensten zurückzuführen sei.

„Im Norden ist Microsoft bei Mail-Diensten sehr stark im Einsatz. Wenn man ein E-Mail an eine Gemeinde schickt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Nachricht in der Microsoft Cloud landet“, so Holzbauer. Es gebe aber auch Länder mit gegenteiligen Strategien. „In Deutschland und Polen wird viel im eigenen Land gehostet. Überraschend war, dass es da einen kompetitiven Markt und viele regionale Anbieter gibt, an die sich die Gemeinden wenden. Das ist dann auch sehr resilient, weil öffentliche Einrichtungen mehr Kontrolle über ihre Daten und die digitale Infrastruktur behalten“, strich der Forscher hervor.

Gemeinde-Website wird eher lokal betrieben

Beim Hosting von Websites liege der europäische Anteil durch die Bank höher als bei den Mail-Diensten. Gemeinde-Websites würden eher lokal betrieben. In Österreich sind es den Angaben zufolge 60 Prozent. Deutschland kommt beispielsweise auf 97 Prozent, Irland hingegen nur auf 14 Prozent. Generell würden sich Kommunen in Osteuropa und Teilen Mitteleuropas häufiger auf inländische infrastrukturelle Lösungen verlassen, während Städte und Gemeinden in Nord- und Westeuropa öfter auf extern kontrollierte Ökosysteme zugreifen.