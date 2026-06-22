Ist Europa bereit für digitale Souveränität?

Braucht Europa digitale Souveränität? Die Antwort auf diese Frage ist einfacher als noch vor wenigen Jahren. Denn spätestens die Zollkriege und geopolitischen Spannungen des Jahres 2025 haben einen zuvor für selbstverständlich gehaltenen Grundsatz in Frage gestellt: Die Unantastbarkeit der transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen. Dabei ist die Realität europäischer Unternehmen und Organisationen eindeutig: Der tägliche Betrieb hängt in weiten Teilen von US-amerikanischen Hyperscalern und Softwareanbietern ab. Cloud-Infrastrukturen, Kollaborationsplattformen, Office-Lösungen, Identitätsmanagement, Datenanalyse – fast alle genutzten Bausteine stammen von global dominierenden Konzernen wie Microsoft, Google oder Amazon Web Services. Dass die Wahl oft auf sie fällt, überrascht nicht: Ihre Ökosysteme sind leistungsfähig, hochintegriert und betriebswirtschaftlich attraktiv. Genau darin liegt jedoch die strukturelle Abhängigkeit.

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Ausschaltknopf als hypothetischer Worst Case Niemand geht derzeit ernsthaft davon aus, dass amerikanische Unternehmen Europa den digitalen Stecker ziehen. Aber strategische Risikobetrachtung heißt auch den schlimmsten Fall zu berücksichtigen. Dabei ist klar: Digitale Infrastrukturen sind heute das Nervensystem moderner Volkswirtschaften. Wenn digitale Dienste abrupt eingeschränkt würden, käme es nicht zu bloßen Unannehmlichkeiten – sondern schnell zu systemischen Störungen. Digitale Souveränität bedeutet, internationalen Entwicklungen zum Trotz handlungsfähig zu bleiben. Das Interesse an europäischen digitalen Alternativen wird spätestens seit 2025 lauter. Im Bereich der Cloud- und Hosting-Provider sind unter den innovativen und konkurrenzfähigen Playern beispielhaft Exoscale (Schweiz/Österreich), IONOS (Deutschland) oder das zur deutschen Schwarz-Gruppe gehörende STACKIT, das über ein Rechenzentrum in Österreich verfügt. Diese Unternehmen bieten DSGVO-konforme Server auf europäischem Boden an und ermöglichen mehr Kontrolle und Unabhängigkeit für Daten.