Digitale Souveränität: Der Ausschaltknopf befindet sich in Washington

Ein KI-Modell, drei Tage alt und eines der leistungsfähigsten der Welt, war an einem Freitag im Juni plötzlich verschwunden. Kein Defekt, kein Angriff, keine technische Panne. Das US-Unternehmen Anthropic nahm auf Anweisung der Trump-Regierung seine stärksten Systeme binnen Stunden für einen großen Teil der Welt vom Netz. Was bisher vor allem für Mikrochips galt, traf damit erstmals die Software selbst. Washington behandelt KI inzwischen als strategisches Gut, kontrolliert wie eine Waffe. Ob der Zugang nach ein paar Tagen zurückkehrt, ist zweitrangig. Die eigentliche Lektion liegt darin, dass er sich überhaupt abschalten ließ. Ein Beschluss aus Washington genügte, und Europa, das diese Werkzeuge gerade erst in seine Arbeitswelt integriert, konnte nur zusehen. Man muss diesen Vorgang nicht überhöhen, um seine Bedeutung zu erkennen. Er zeigt, wie dünn der Boden geworden ist, auf dem unsere digitale Zukunft steht.

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Denn während wir über digitale Souveränität sprechen, oft in einer Sprache, die kaum jemanden erreicht, ziehen Unternehmen, Banken, Verwaltungen und Spitäler KI längst in ihre Abläufe ein. Fällt ein solches Werkzeug aus, steht mehr still als eine Anwendung auf einem Bildschirm. Womöglich verzögert sich die Diagnostik einer Klinik, die Betrugserkennung einer Bank oder die Planung eines Industriebetriebs. Die Abhängigkeit endet auch nicht beim Modell. Die Cloud darunter ist amerikanisch, die Chips sind es ebenso, und selbst europäische KI wird mangels eigener Kapazität häufig auf US-Servern trainiert. Den Schalter, der all das stilllegen kann, hält ein anderer in der Hand. Der Abstand wird größer. Während die EU rund 20 Milliarden Euro für KI-Gigafabriken mobilisieren will, planen Amazon, Google, Microsoft und Meta für 2026 Investitionen von mehreren Hundert Milliarden Dollar. In den Bilanzen dieser Konzerne wäre Europas Souveränitätsbudget beinahe eine Fußnote. Ein Wettlauf, bei dem es noch um klassisches Aufholen ginge, ist das kaum mehr.