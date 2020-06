ING DiBa-Chef: "Sparen macht weniger Spaß"

Eine Riesen-Auswahl macht es nicht einfacher, aber für viele, die das Thema ernst nehmen, sind 30 zu wenig. Wir wollen ab Ende dieses Quartals eine Mischung von bis zu 150 Fonds österreichischer und internationaler Anbieter haben. Sie sollen das ganze Spektrum abdecken, sowohl geografisch als auch nach Themen. Die Ausgabeaufschläge bleiben um die Hälfte reduziert und es fallen keine Depotgebühren an.

Wie viel soll man da anlegen?

Fonds sind für den Vermögensaufbau sehr gut geeignet. Mein Ratschlag ist ein Fondssparplan ab 30 oder 50 Euro monatlich.

Hat Direktsparen ausgedient?

Für die langfristige Vermögensbildung ist eine Mischung das Beste. Man braucht eine Basis, die immer verfügbar ist. Und dann die Bank suchen, bei der man das meiste bekommt.

Die ING DiBa ist aber nicht Nummer eins bei den Zinsen.

Das hat auch etwas mit Nachhaltigkeit, Stabilität und Einfachheit zu tun. Wir haben nie den Anspruch gehabt, das beste Angebot zu haben, aber gute Zinsen ohne große Schwankungen. Wir sind immer bei den Spitzenanbietern dabei. Die Durchschnittsverzinsung liegt bei 0,3 Prozent, wir bieten 0,8 Prozent. Sie sind für uns kostendeckend.

Wie wirken sich die niedrigen Zinsen auf die Kundenzufriedenheit aus?

Wir sehen keine Auswirkungen. Alle verstehen, dass man sich der Problematik nicht entziehen kann. Die Tendenz ist eher nach unten als nach oben, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten sehe ich keine Erholung.

Wie sieht es mit Girokonten bei der ING DiBa aus?

Da könnte es später im Jahr etwas geben, wir haben es stark im Fokus.

Planen Sie weitere Outlets?

Es ist schon eine Überlegung, aber noch ist nichts konkret. Wenn, dann in Salzburg, Graz oder Linz. Wir erreichen neue Zielgruppen durch spontane Besuche. Wir haben dann offen, wenn es für die meisten Kunden passt. Am meisten geht es wochentags zwischen 16 und 19 Uhr ab, wir haben auch Samstag von 9 bis 13 Uhr offen. Die Kunden sind ein bisschen älter als der Durchschnitt. Viele lassen sich das Online-Banking erklären.

Roel Huisman

Karriere: Der 1973 in den Niederlanden geborene Roel Huisman ist seit 1999 in der ING Group tätig. Seit 2010 ist er Chef der ING-DiBa Austria. Seine Frau und die drei Kinder leben in Wien.

Sicherheit: Als Tochter der ING-DiBa Deutschland gilt die deutsche Einlagensicherung von theoretisch bis zu 1,35 Mrd. Euro je Kunde.