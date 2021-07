Infrarot-Kabinen: Domo Sanifer ist pleite

Eine positive Fortbestehungsprognose besteht nicht, mit einer Schließung des Unternehmens ist das Management "ausdrücklich einverstanden". Die Domo Wellness-Kabinen werden laut Firmenangaben im rumänischen Gheorgheni von der Tochterfirma Domo Wellness Romania Srl in eigener Produktion hergestellt. "Darüber hinaus werden für den rumänischen Markt und die boomende Bauindustrie Fenster, Türen, Konstruktionshölzer gefertigt", heißt es auf der Homepage. In Rumänien werden 70 Mitarbeiter beschäftigt. Auch über die Tochter soll am Ende des Tages ein Insolvenzverfahren eröffnet werden.