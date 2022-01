Inflation für Wifo-Chef Felbermayr das geringere Übel

Gabriel Felbermayr, Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), rechnet damit, dass die Teuerungsrate in den kommenden Monaten ihren Höhepunkt erreicht. Dann werde sie voraussichtlich fallen, im Jahresdurchschnitt aber voraussichtlich über drei Prozent liegen, so der Wirtschaftsforscher in der ORF-"ZiB2".

Dass die Europäische Zentralbank (EZB) rasch mit einer Zinserhöhung gegensteuert, erwartet Felbermayr nicht. Zunächst müsse das Anleihen-Ankaufprogramm auslaufen, erst in einem zweiten Schritt werde es dann „wohl oder übel auch zu Zinsschritten kommen müssen“. Dies könne allerdings nicht so schnell gehen wie in den USA, weil einige Staaten der Eurozone, wie Italien, Griechenland und Portugal, sonst in Finanzschwierigkeiten geraten könnten.