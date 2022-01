Die Krise wirkt bis heute, sagt Christian Helmenstein vom Wirtschaftsforschungsinstitut Economica zum KURIER. Das zeige allein die Entwicklung an der Börse. 1990 lag der Leitindex Nikkei bei rund 39.000 Punkten, ehe er dann binnen eines Jahres um 40 Prozent runterrasselte.

Die 39.000 Punkte hat der Nikkei seit damals nie wieder erreicht. Auch die Banken sind seither vorsichtig geworden. „Das Kreditwachstum in Japan ist sehr gebremst“, sagt Helmenstein. Er nennt das eine „bankbilanzbezogene Rezession“.

2: Konsumenten bestrafen Preiserhöhungen

Die Krise hat Japans Konsumenten nachhaltig paralysiert. Sie bestrafen stark steigende Preise mit Konsumverzicht. Außerdem müssen sie sparen. Weil die Löhne und Gehälter nicht steigen.

Laut OECD haben sich in Japan die Gehälter gemessen an der Kaufkraftparität seit 30 Jahren nicht erhöht. Die Gewerkschaften akzeptieren das im Abtausch mit sicheren Jobs.

Die Arbeitslosigkeit ist daher gering. Fünf Prozent war in den vergangenen 30 Jahren das Maximum. Doch greifen die Unternehmen immer stärker auf Leiharbeiter zurück.

3: Unternehmen geben höhere Kosten nicht weiter

Die fehlenden Lohnzuwächse bremsen Preiserhöhungen. Da die Unternehmen keine höheren Löhne bezahlen, müssen sie sich auch bei den Preisen zurückhalten.

Höhere Kosten geben sie nicht an die Konsumenten weiter, weil die sonst nicht kaufen. So opfern die Unternehmen einen Teil ihrer Gewinne und hoffen mangels Binnenmarkt auf den Export, so die Investmentbank Goldman Sachs in einer Analyse.