Gastro und Lebensmittel: Preise stiegen im November um 1,9 Prozent

Die Verbraucherpreise in Österreich sind im November um durchschnittlich 1,9 Prozent höher als noch vor einem Jahr gelegen - wie schon in der Schnellschätzung vor knapp drei Wochen erwartet.

Gastro, Lebensmittel und Mieten im Fokus

Stärkster Inflationstreiber wiederum war die Teuerung in Restaurants und Hotels, wo das Preisniveau um 6 Prozent höher als im Vorjahr lag (Oktober: 5,8 Prozent). Für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke lagen die Preise durchschnittlich um 2,1 Prozent höher, aber der Preisauftrieb war geringer als im Oktober (plus 2,7 Prozent). Die Mieten stiegen mit einem Plus von 4,7 Prozent ebenso etwas weniger kräftig als im Oktober (plus 4,9 Prozent).