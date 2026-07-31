Schnellschätzung: Inflation im Juli auf 2,7 Prozent gefallen

Die Inflationsrate für Juli 2026 beträgt voraussichtlich 2,7 %. Das geht aus einer Schnellschätzung der Statistik Austria hervor. Im Juni war die Inflation im Jahresvergleich noch bei 3,2 Prozent gelegen.

„Einer ersten Schätzung zufolge wird die Inflationsrate im Juli 2026 bei 2,7 % liegen, nach 3,2 % im Juni. Etwa die Hälfte der um 0,5 Prozentpunkte niedrigeren Inflation ist dabei auf die leicht gesunkenen Lebensmittelpreise zurückzuführen. Während die Preise für Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol im Juni noch um 1,5 % im Jahresabstand gestiegen waren, waren sie im Juli 2026 mit −0,1% etwas niedriger als ein Jahr zuvor. Zu dem leichten Preisrückgang dürfte maßgeblich die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von 10 % auf 4,9 % ab 1. Juli 2026 beigetragen haben“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.