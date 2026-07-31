Schnellschätzung: Inflation im Juli auf 2,7 Prozent gefallen
Zusammenfassung
- Die Inflationsrate beträgt im Juli 2026 laut Schnellschätzung voraussichtlich 2,7 % und liegt damit um 0,5 Prozentpunkte unter dem Wert von Juni.
- Im Vergleich zum Vormonat Juni geht das Preisniveau im Juli 2026 voraussichtlich um 0,1 % zurück.
- Dämpfend wirkten vor allem leicht gesunkene Lebensmittelpreise, während Dienstleistungen und Energie weiterhin preistreibend blieben.
Die Inflationsrate für Juli 2026 beträgt voraussichtlich 2,7 %. Das geht aus einer Schnellschätzung der Statistik Austria hervor. Im Juni war die Inflation im Jahresvergleich noch bei 3,2 Prozent gelegen.
„Einer ersten Schätzung zufolge wird die Inflationsrate im Juli 2026 bei 2,7 % liegen, nach 3,2 % im Juni. Etwa die Hälfte der um 0,5 Prozentpunkte niedrigeren Inflation ist dabei auf die leicht gesunkenen Lebensmittelpreise zurückzuführen. Während die Preise für Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol im Juni noch um 1,5 % im Jahresabstand gestiegen waren, waren sie im Juli 2026 mit −0,1% etwas niedriger als ein Jahr zuvor. Zu dem leichten Preisrückgang dürfte maßgeblich die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von 10 % auf 4,9 % ab 1. Juli 2026 beigetragen haben“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.
Darüber hinaus stiegen die Preise für Industriegüter im Juli 2026 mit +0,8 % weniger stark als im Juni mit +1,1 %. Beim größten Inflationstreiber, den Dienstleistungen, blieb der Preisauftrieb mit +4,4 % gleich stark wie im Juni. Der Preisanstieg für Energie hingegen fiel im Juli mit +5,7 % etwas deutlicher aus als im Juni mit +5,4 %, da sich Treibstoffe und Heizöl in der zweiten Juli-Hälfte stark verteuerten.
Verbraucherpreisindex (VPI), Juli 2026
• +2,7 % zum Vorjahresmonat (vorläufige Schnellschätzung)
• −0,1 % zum Vormonat (vorläufige Schnellschätzung)
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