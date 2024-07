Inflation in Eurozone steigt leicht, nächste Zinssenkung im September ungewiss

Die Überraschung liegt mehr in den ebenfalls am Mittwoch veröffentlichten Daten für die Eurozone. Denn anders als in Österreich ist die Teuerung in der Eurozone – gemessen am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) – von 2,5 auf 2,6 Prozent wieder leicht gestiegen. Auch hier sind die Preise bei den arbeitsintensiven Dienstleistungen mit verantwortlich sowie ein Anstieg der Teuerung in Italien, der den Durchschnitt mit nach oben zieht.