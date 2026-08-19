Inflation im Juli auf 2,8 Prozent gesunken
Zusammenfassung
- Die Inflation ist im Juli laut Statistik Austria im Jahresvergleich auf 2,8 Prozent gesunken, nach 3,2 Prozent im Juni.
- Niedrigere Lebensmittelpreise dämpften die Teuerung, wobei seit Anfang Juli auch die Mehrwertsteuersenkung auf einige Grundnahrungsmittel greift.
- Im Vergleich zum Vormonat Juni blieb das durchschnittliche Preisniveau im Juli unverändert; die Inflation lag um 0,1 Prozentpunkte über der Schnellschätzung.
Die Inflation ist im Juli laut Statistik Austria auf 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Damit war sie um 0,1 Prozentpunkte höher als in der Schnellschätzung Ende Juli erwartet, wie die Behörde am Mittwoch bekanntgab. Im Juni lag die Teuerungsrate noch bei 3,2 Prozent. Gedämpft wurde die Teuerung von niedrigeren Lebensmittelpreisen.
Seit Anfang Juli greift die von der Regierung eingeführte Mehrwertsteuersenkung auf einige Grundnahrungsmittel.
Niedrigere Lebensmittelpreise dämpfen Teuerung
„Rund die Hälfte des Rückgangs ist auf die leicht gesunkenen Nahrungsmittelpreise zurückzuführen“, so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Bereinigt um die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln läge die Inflation bei 3,0 Prozent, hieß es in der Mitteilung.
Im Vergleich zum Vormonat Juni 2026 blieb das durchschnittliche Preisniveau im Juli unverändert.
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