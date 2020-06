Der Österreicher isst teuer

Teurer Einkaufskorb Unsere Wahrnehmung der Inflation bestimmt der Einkauf beim Greißler oder Supermarkt. Dort hat man die Preise ständig vor Augen – anders als wenn Flachbildfernseher, Handy-Verträge oder Theaterkarten billiger werden. Deshalb erhebt die Statistik den "Mikrowarenkorb", der all das umfasst, was Frau und Herr Österreicher regelmäßig kaufen: von Milch bis Äpfel, von Brot bis Putenbrust, von der Tageszeitung bis zur Melange im Kaffeehaus. Unsere Wahrnehmung der Inflation bestimmt der Einkauf beim Greißler oder Supermarkt. Dort hat man die Preise ständig vor Augen – anders als wenn Flachbildfernseher, Handy-Verträge oder Theaterkarten billiger werden. Deshalb erhebt die Statistik Austria den "Mikrowarenkorb", der all das umfasst, was Frau und Herr Österreicher regelmäßig kaufen: von Milch bis Äpfel, von Brot bis Putenbrust, von der Tageszeitung bis zur Melange im Kaffeehaus.

Dieser tägliche Einkauf ist im Februar um heftige 3,5 Prozent teurer geworden. Nicht zum ersten Mal: Seit Jahren liegen die monatlichen Teuerungsraten regelmäßig zwischen drei und vier Prozent.

Besonders ins Geld gehen auf lange Sicht Kristallzucker (um 39 Prozent teurer als 2010), Schlagobers (+30 Prozent), Kaffee, Kakao, frischer Fisch (jeweils +29 Prozent), Vollmilch, Rindsschnitzel (je +22 Prozent) und Spezialbrot (+18 Prozent). Obst ist kaum teurer geworden, lag seit 2010 sogar unter der Inflationsrate (+5 Prozent)

Was macht das Einkaufen in Österreich so kostspielig? Der Lebensmittelhandel sieht sich nicht allein in der Verantwortung. "Man muss die gesamte Kette, vom Feld bis ins Regal, betrachten – für jedes einzelne Produkt", sagt Richard Franta, Branchenvertreter in der Wirtschaftskammer. Schlechte Ernten, hohe Weltmarktpreise, bessere Qualität oder höhere Kosten für Produktion, Personal und Transport: Vieles könne eine Rolle spielen. Er vermutet zudem, dass die vielen Aktionspreise nicht komplett berücksichtigt seien. Diese würden bei der Inflation sehr wohl erhoben, entgegnet Michaela Böttcher von Statistik Austria.