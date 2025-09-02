4,1 Prozent: Inflation klettert auch im August weiter

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Teuerung hat Österreich weiter fest im Griff: Die Inflationsrate für August 2025 beträgt voraussichtlich 4,1 Prozent. Das geht aus einer Schnellschätzung von Statistik Austria hervor. Im Vergleich zum Vormonat Juli steigt das Preisniveau voraussichtlich um 0,2 Prozent.

Preisanstieg setzt sich in allen Bereichen fort "Die Teuerung lag im August 2025 einer ersten Schätzung zufolge bei 4,1 Prozent - nach 3,6 Prozent im Juli. Das ist der höchste Wert seit März 2024. Fast alle Ausgabengruppen trugen zu diesem Anstieg bei: Der Bereich Energie wies, nach 4,2 Prozent im Juli, mit 5,9 Prozent einen besonders kräftigen Zuwachs auf, da einerseits die Treibstoffpreise deutlich weniger preisdämpfend wirkten als zuletzt und auch die Strompreise weiter stiegen.

Den größten Einfluss auf die Inflation hatten weiterhin Dienstleistungen, die um 4,7 Prozent zulegten, gefolgt von Nahrungsmittel, Tabak, Alkohol, deren Preise um 5,0 Prozent stiegen. Die sogenannte Kerninflation, die die Bereiche Dienstleistungen und Industriegüter umfasst, betrug 3,8 Prozent, nach 3,4 Prozent im Juli“, so Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria.