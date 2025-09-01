Welche Staaten am meisten in die Preise eingreifen

Österreich greift laut einer aktuellen Analyse des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts im EU-Vergleich in die Preisgestaltung nur wenig ein. 8,7 Prozent der Preise für Waren, die für die Inflation zur Berechnung herangezogen werden, werden demnach hierzulande von der Regierung administriert.

Österreich belegt damit den 5. Platz jener EU-Länder, die sich am geringsten in der Preisregulierung involvieren. Irland als Schlusslicht Administrierte Preise sind laut Eurostat-Definition Waren und Dienstleistungen, deren Preise vollständig oder überwiegend von der Regierung beeinflusst werden.