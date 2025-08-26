Müssen Energieversorger Strompreise möglichst niedrig halten?

Die gestiegenen Energiekosten sind ein Thema, das viele KURIER-Leser sehr verärgert. Das kommt in Leserbriefen deutlich zur Geltung. Einigermaßen verbreitet ist dabei die Überzeugung, dass es ein großes Versäumnis des Staates sei, für leistbare Preise zu sorgen. Die großen heimischen Energieversorger werden von der öffentlichen Hand kontrolliert. Sie sollten doch den öffentlichen Auftrag haben, kostendeckend und nicht gewinnmaximierend zu arbeiten, lautet ein Argument. Aber ist das tatsächlich so?

Freier Markt mit einer gewissen Verzerrung "Nein", sagt Alexandra Schwaiger-Faber, Leiterin der Abteilung Recht der E-Control. "Energielieferanten in Österreich arbeiten in einem liberalisierten Markt." Die großen Landesenergieversorger seien davon nicht ausgeschlossen. Ein freier Markt solle dafür sorgen, dass es eine gute Angebotssituation gibt, weil Anbieter in Konkurrenz zueinander stehen. Die spezielle Situation in Österreich sei, dass Landesenergieversorger in ihren Bundesländern eine sehr dominante Stellung hätten und in ihrem Netzgebiet viele Kunden beliefern. Außerdem gebe es eine hohe Konzentration bei Querbeteiligungen. Die großen heimischen Energieversorger halten gegenseitig Anteile aneinander. Dass sich das negativ auf den Wettbewerb auswirke, darauf weisen Bundeswettbewerbsbehörde und E-Control schon länger hin.

Landesenergieversorger können jeden Preis verlangen "Eine Vorschrift, die sagt, sie dürfen nur einen gewissen Preis verlangen, gibt es aber nicht", sagt Schwaiger-Faber. In der Einleitung des kommenden Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) sei zwar festgeschrieben, dass Elektrizitätsunternehmen, die sich mehrheitlich im Besitz von Gebietskörperschaften befinden, die Verpflichtung hätten, eine sichere und leistbare Energieversorgung zu gewährleisten. "Das in einen konkreten Rechtsanspruch umzuwandeln, wird aber nicht funktionieren", so die Expertin. "Rechtlich gesehen handelt es sich um einen freien Markt. Der Staat ist interessiert daran, dass Energie leistbar ist, bei der Preisgestaltung hat er aber keine rechtliche Handhabe", bestätigt Manuela Robinson, Abteilungsleiterin Beratung beim Verein für Konsumenteninformation (VKI) diese Einschätzung. Kunden, die ein Problem damit haben, welche Preise ein Landesenergieversorger verlangt, könne man nur raten, flexibel zu sein und den Anbieter zu wechseln.

Einfacher Ausweg: Anbieter wechseln Die Vielfalt an Strom- und Gasanbietern in Österreich sei groß, sagt Schwaiger-Faber. Es gebe Produkte für unterschiedlichste Bedürfnisse und Verbrauchssituationen. Nur die Wechselbereitschaft sei in Österreich nicht sehr ausgeprägt. "Es ist ein sehr träger Markt, verglichen etwa mit dem Mobilfunkmarkt." Robinson rät Energiekunden, Vergleiche anzustellen. Werkzeuge wie der Tarifkalkulator der E-Control würden dies sehr einfach machen. Auch der Wechsel des Anbieters an sich sei sehr einfach und laufe nach klar definierten Regeln ab. Der VKI habe erkannt, dass es vielen Menschen nicht leicht falle, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. "Es ist schon eine gewisse Hürde, überhaupt nachzuschauen, was Strom und Gas woanders kosten. Wir bieten eine Beratung an, wie man mit dem Tarifkalkulator umgeht."