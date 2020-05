Infinus-Skandal: Razzien auch in Österreich

Die Ermittlungen rund um den dubiosen Dresdner Finanzkonzern Infinus betreffen mittlerweile drei Länder. Wie erst jetzt bekannt wurde, wurden bereits am Donnerstag Unternehmen in Köln und Düsseldorf, aber auch in Wien, Salzburg und in Luxemburg durchsucht.

„Wir wollen umfassend aufklären, was bei den Abschlüssen von Lebensversicherungen mit hohen Provisionen passiert ist“, bestätigte Lorenz Haase, Sprecher der Dresdner Staatsanwaltschaft, am Freitag. Zuvor hatte das „ Handelsblatt“ über den Fall berichtet. Welche Firmen durchsucht wurden, wollte die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Die Versicherer Ergo ( Düsseldorf) und Gothaer ( Köln) bestätigten die Durchsuchung.