Infineon Villach schafft Durchbruch bei Stromsparchip der Zukunft

Der deutsche Halbleiterkonzern Infineon kann einen "Meilenstein" in der Halbleiterfertigung vermelden. Im Infineon-Werk in Villach wurde auf einer Pilotlinie ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Halbleiter aus dem neuen Material Galliumnitrid (GaN) künftig deutlich günstiger als bisher herstellen lassen.

Villach ist Kompetenzzentrum

Bei Infineon in Villach freute sich Thomas Reisinger, Vorstand Operations bei Infineon Austria, über den Durchbruch: "In den letzten Jahren wurden in Villach, als globales Kompetenzzentrum für Leistungselektronik, wesentliche Investitionen in die Weiterentwicklung der Halbleitermaterialien Galliumnitrid und Siliziumkarbid getätigt. Mit dieser Weltneuheit haben wir einmal mehr bewiesen, dass Innovation in unserer DNA steckt", so Reisinger.

Die Chip-Produktion auf 300-Millimeter-Wafern (siehe Bild) ist laut Unternehmensangaben technologisch fortschrittlicher und wesentlich effizienter als auf 200-Millimeter-Wafern, da der größere Wafer-Durchmesser die 2,3-fache Menge an Chips pro Wafer ermöglicht. Gleichzeitig erlaube das neue Verfahren, auf Anlagen zur Herstellung klassischer Silizium-Chips mit geringen Anpassungen auch GaN-Halbleiter zu fertigen.