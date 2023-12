Infineon Österreich: 1.000 neue Mitarbeiter in zwei Jahren

Nach starkem Rückenwind im Geschäftsjahr 2023 (per Ende September) bekommt der deutsche Halbleiterkonzern Infineon die aktuelle Wirtschaftsflaute zu spüren. "Wir bemerken eine Abflachung der Nachfrage besonders im Bereich Consumerelektronik und Computing", sagt Infineon-Österreich-Vorstandschefin Sabine Herlitschka bei Präsentation der Jahresbilanz am Dienstag. Besser sei die Lage im Bereich Leistungselektronik, die die grüne und digitale Transformation vorantreibt - Stichwort Green Deal der EU.

Die in Österreich entwickelten und gefertigten Chips von Infineon werden in der Elektromobilität, etwa in Fahr-Assistenzsytemen, bei Schnell-Ladestationen, Photovoltaik-Anlagen oder Windturbinen eingesetzt. Auch rund die Hälfte aller Rechenzentren weltweit nutzt Energiesparchips von Infineon.

9,2 Milliarden Chips aus Villach

Insgesamt wurden im Vorjahr in Villach 9,2 Milliarden Chips produziert. Mit der Jahresproduktion könnten in allen Anwendungen über die Nutzungsdauer hinweg rund 10 Millionen Tonnen Co2 eingespart werden, rechnete Herlitschka vor. Die Menge entspreche rund 13 Prozent der Co2-Emissionen Österreichs im Vorjahr oder 10.000 Flüge von Wien nach New York. Durch den Vollausbau der neuen Chipfabrik für die Fertigung von 300-Millimeter-Dünnwafern bis 2025 werde die Stückzahl noch weiter erhöht. Von den Gesamtinvestitionen in Höhe von 628 Mio. Euro flossen 40 Prozent in die Produktionserweiterung in Villach.

➤ Mehr dazu: Infineon-Chefin: "Müssen so gut sein, dass sie uns brauchen"

Umsatzplus von 7 Prozent

Im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende September) konnte Infineon Austria den Umsatz um 7 Prozent auf 5,6 Mrd. Euro steigern. Das Ergebnis vor Steuern betrug rund 835 Millionen Euro, ein Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Konzernumsatz von Infineon stieg um 15 Prozent auf den Rekordwert von 16,3 Mrd. Euro, der Gewinn kletterte auf 3,1 Mrd. Euro. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein geringeres Umsatzplus auf 16,5 bis 17,5 Mrd. Euro erwartet. Auch die Ergebnismarge soll etwas niedriger ausfallen als im abgelaufenen Jahr.