Industrieller Hellmut Longin gestorben

Der steirische Industrielle Hellmut Longin ist mit 89. Jahren gestorben. Begonnen hat er seine Karriere in der dänischen und griechischen Stahlindustrie, ehe er 1974 zur Österreich-Tochter des US-Konzerns General Refractories wechselte.

Im Rahmen eines Management Buy-Outs brachte er die Magnesit-Werke Radenthein und Hochfilzen in heimische Hand zurück und legte so den Grundstein für die Radex Heraklith Industriebeteiligungs AG (RHI), die 1987 an die Börse ging. Longin war von 1996-2000 Vizepräsident der Industriellenvereinigung und langjähriger Präsident des Aktienforums.