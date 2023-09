Industrie fordert schnellere Genehmigungsverfahren

Am Donnerstag haben die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute die Konjunkturprognosen für die deutsche Wirtschaft gesenkt. Statt eines Wachstums von 0,3 Prozent prognostizieren sie wegen des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,6 Prozent. Auch in Österreich könnten die Prognosen bald nach unten revidiert werden. Der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill rechnet für heuer im günstigsten Fall mit einer schwarzen Null. Die Industrieproduktion dürfte um 4 Prozent zurückgehen, sagte er am Donnerstag vor Journalisten.

Sorgen bereitet ihm auch die Wettbewerbsfähigkeit. Österreich sei in internationalen Rankings zuletzt abgerutscht. Die Industriellenvereinigung will mit einer "Strategie für Österreich" gegensteuern. Neben einer Senkung der Steuer- und Abgabenquote von derzeit 43,5 auf 40 Prozent bis 2030, fordern sie mehr Fachkräfte und weniger Bürokratie.

➤Mehr lesen: Wie die Voestalpine Stahl grün machen will