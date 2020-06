Industrie fordert neue EU-Politik

Die EU muss – fordert die Industriellenvereinigung – wettbewerbsfähiger werden. Europa braucht laut IV-Präsident Georg Kapsch vor allem eine neue Industrialisierung. Denn seit dem Jahr 2000 sei der Anteil der EU an der globalen Wertschöpfung von fast 26 auf knapp 21 Prozent drastisch zurückgegangen. Die Gründe dafür sieht Kapsch vor allem in der hohen Steuerbelastung, die um 50 Prozent höher sei als in den USA. Die Energiekosten in Amerika machten etwa ein Viertel jener in Österreich aus. Parallel dazu sei die heimische Steuerbelastung enorm, von Gehaltserhöhungen kassiere 60 Prozent der Staat.

Kapsch kritisiert auch die Energie- und Umweltpolitik der EU heftig. Bei den Klimazielen müsse die EU stärker auf "Waffengleichheit" pochen: "Wenn andere Weltregionen nicht den gleichen Regeln unterworfen sind, schadet das dem Klima und kostet europäische Arbeitsplätze."