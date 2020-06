Industrie drängt auf flexiblere Arbeitszeit

Schützenhilfe für ihren Wunsch nach flexibleren Arbeitszeiten bekommen die Metall-Unternehmer in der jetzt angelaufenen Herbstlohrunde von der Industriellenvereinigung. Auch für die IV sind – so deren Präsident Georg Kapsch am Donnerstag – flexiblere Arbeitszeitmodelle ein Schwerpunkt bei der notwendigen Veränderung von Beschäftigungsmustern.

Zur Gewerkschaftsforderung nach einer fünf-prozentigen Lohnerhöhung will sich Kapsch dagegen nicht äußern: "Ich habe in der Elektroindustrie oft genug selbst verhandelt. Über Zwischenrufe von außen freut man sich da nicht." Freilich lässt er durchblicken, dass die Forderung zu hoch ist: Grundsätzlich könne man die Arbeitnehmer an der guten Entwicklung der Vergangenheit nur mit Einmalzahlungen und Konjunkturprämien beteiligen. Eine Abgeltung über eine stärkere prozentuelle Lohnerhöhung würde die Lohnkosten auch in Zukunft belasten.

Christian Knill, Obmann des Fachverbandes Maschinen- und Metallwarenindustrie (FMMI), der als erster Metall-Verband für rund 120.000 Beschäftigte verhandelt, kritisiert die Forderung. Sie sei "unter diesen Bedingungen nicht nachvollziehbar und schwer erfüllbar". Ein konkretes Angebot und Forderungen zur gewünschten Arbeitszeitflexibilisierung blieb die Arbeitgeberseite in der ersten rund dreistündigen Verhandlungsrunde allerdings schuldig.