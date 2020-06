Wie man Biederes sexy macht

Der Erfolg gibt ihnen recht: Mittlerweile kann man das Müsli in den stylishen Dosen nicht nur im Internet kaufen, sondern auch in 16 Läden in vielen deutschen Städten. In Wien gibt es einen Shop auf derMariahilfer Straße 93. Demnächst wird ein weiterer auf teurem Boden eröffnet: in der Salzburger Getreidegasse. In den Läden gibt es fixe Mischungen zu kaufen. Man kann sich das bestellte aber auch dorthin schicken lassen. In ausgewählten Supermärkten stehen die Dosen ebenfalls im Regal.

Sie laufen in einer Fabrik mit ausgeklügelter Fertigungsanlage vom Band. Das Prinzip wirkt einfach: Die Dose wandert am Fließband an Schütten vorbei. Ein Laser tastet das aufgeklebte Etikett ab. Je nach Zutatenliste wird die Schütte geöffnet und gibt ihren Inhalt – von Buchweizenflocken über Hafer-Crunchy und Paranusskerne bis zu getrockneten Johannisbeeren – ab.

Erfolgreichste Mischung ist derzeit übrigens das "Paleo-Müsli". Wer auf Steinzeitdiät setzt, verzichtet auf raffinierte Produkte. Was sonst noch im Trend liegt? Fruchtiges, sagen die Jungs, die noch immer recht unkompliziert wirken. Auch der Fastentrend ging an ihnen nicht vorüber, Zielgruppe: Frauen, die Dose in Pink, und ein Drei-Phasen-Produkt. Kommt fast medizinisch daher. Am anderen Ende des Spektrums das Schokomüsli mit dem Werbespruch: "Schokoladiger geht’s nicht". 575 Gramm kosten 5,90 €.