Staud's: Wenn das Essiggurkerl der Konkurrenz aus Indien kommt

In der Pandemie ist „Made in Austria“ offenbar besonders gut angekommen. Die Umsätze des Unternehmens werden im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich auf 12,5 Millionen Euro steigen, obwohl die Geschäfte mit internationalen Hotelketten mehr oder weniger zum Erliegen gekommen sind. „Wir haben davon profitiert, dass die Menschen beim Lebensmitteleinkauf zu hochwertigen Produkten gegriffen haben“, sagt Co-Geschäftsführer Jürgen Hagenauer, im Betrieb für die Saure Sparte verantwortlich. Drei Viertel des eingelegten Gemüses kauft er bei österreichischen Vertragsbauern ein – vor allem im burgenländischen Seewinkel, in Niederösterreich und der Steiermark. Preislich können diese freilich nicht mit der Importware der Billigsdorfer-Marken in den Supermärkten mithalten.