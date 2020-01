In Watte gepackt: Was die Regierung für Gründer plant

- Anreize für mehr Risikokapital

Gleich ein ganzes Maßnahmenbündel soll mehr privates Risikokapital aus dem In- und Ausland in die heimische Start-up-Szene spülen. Erreicht werden soll das mit De-Regulierung etwa bei der Prospektpflicht sowie steuerlichen Anreizen. So sollen Anschub- und Wachstumsfinanzierungen für innovative Start-ups bis zu 100.000 Euro steuerlich absetzbar sein. Weiters sollen auch Pensions- und Vorsorgekassen in Start-ups und KMU investieren können. „Wichtig ist, dass das Kapital im Land bleibt“, meint Holzinger. Sie hofft nun auf eine rasche Umsetzung der Maßnahmen.

Gute Stimmung

Gemäß des aktuellen Konjunkturbarometers der Jungen Wirtschaft braucht es derzeit gar keine größere Anschubhilfe. Die Stimmung ist trotz abflauender Konjunktur gut, immerhin 39 Prozent der 1.080 befragten Jungunternehmen erwarten heuer eine bessere Ertragslage, nur 17 Prozent eine Verschlechterung. Auch die Investitionsbereitschaft ist weiter auf einem hohen Niveau.