Löger bastelt an beaufsichtigter Krabbelstube für FinTechs

FinTechs lassen herkömmliche Finanzunternehmen wie Banken, Zahlungsdienstleister und Versicherungen ganz schön alt aussehen. Weltweit haben Regierungen Probleme mit den digitalen Technologien und Geschäftsideen, die sich unglaublich rasant weiter entwickeln. Es geht darum, das Potenzial von FinTechs zu nutzen und trotzdem die Sicherheit des Finanzsystems zu gewährleisten.

Die Finanzmärkte sind sensibel, Kunden und Anleger müssen geschützt werden. Andererseits sollen Innovationen und Neugründungen nicht durch ein zu enges Korsett an Regulierungen abgewürgt werden. Ein schwieriger Spagat.

Neuordnung

„Im Jahr 2019 werden wir den Finanzplatz Österreich in wesentlichen Bereichen neu ordnen. Insbesondere im FinTech-Bereich leisten wir mit einigen Neuerungen Pionierarbeit. Eine Schlüsselrolle nimmt die Digitalisierung des Marktes ein“, konkretisiert ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger gegenüber dem KURIER.

Im ersten Quartal 2019 wird die „Regulatory Sandbox“ realisiert, eine Art Sandkiste für FinTechs. Start-ups können unter den Augen der FMA ihre Geschäftsmodelle testen und trainieren.

Testphase

Die Testphase in der Krabbelstube ist mit einem halben Jahr und jeweils fünf österreichischen Start-ups begrenzt. Die Aufsicht begleitet die jungen Unternehmen, hat Einsicht in die Tätigkeit der Firmen und unterstützt die „Sandkasten-Kids“ dabei, die Finanzmarkt-Konzessionen zu erlangen. Die – echten – Kunden haben dank der Involvierung der FMA einen gewisse Sicherheit. Wer die Regulierungs-Anforderungen nicht fristgerecht schafft, fliegt aus der Sandbox hinaus.

Einer der Fixstarter für den ersten Durchlauf ist das Start-up „Riddle & Code“, ein Anbieter von Blockchain- und Krypto-Technologie.

Rechtlicher Rahmen

„Mit einem modernen Rechtsrahmen wollen wir die technologische Entwicklung fördern und gleichzeitig davon profitieren, dass die Attraktivität der Neuansiedlungen steigt“, argumentiert Löger. Entworfen wurde das Projekt vom im Frühjahr 2018 gegründeten FinTech-Beirat.

Dort debattieren und konzipieren Experten von etablierten Finanzunternehmen und von FinTechs, Universitätsprofessoren sowie Mitarbeiter von FMA und Finanzministerium.

Platz 15

Die Bemühungen werden international anerkannt. Das IFZ (Internationales Finanzinstitut der Hochschule Luzern) reihte Österreich heuer in einem FinTech-Ranking auf Platz 15. Noch vor Dublin, Tokio und dem Technologie-Hot-Spot Tel Aviv (siehe Grafik).

Ende Jänner hält der Internationale Währungsfonds (IMF) in Wien seinen einzigen in Europa geplanten „Outreach-Event“ zum Thema FinTech ab. Ziel der Konferenz ist, die FinTech-Agenda des IMF und der Weltbank, die im Oktober in Bali vorgestellt wurde, in Europa bekannt zu machen.

Roadshows

Unter dem Arbeitstitel „ Austria – The Sound of Finance“ startet Löger 2019 zu Roadshows. Erste Station ist in der Osterwoche New York, London folgt im Herbst, auch Asien ist im Fokus. Mit im Schlepptau hat der Minister die Finanzchefs etlicher österreichische Unternehmen, von Palfinger bis zur Erste Group. Organisiert haben die Präsentationen Wirtschaftskammer und Wiener Börse.

„Den Finanzplatz Österreich haben zu wenige Wirtschaftstreibende auf dem Schirm. Mit einer Kombination aus unserer Initiative , Austria – The Sound of Finance’ und den nationalen Maßnahmen wollen wir das Investitionsklima verbessern“, betont Löger. Der an den Filmklassiker angelehnte Slogan dürfte jedenfalls für Aufmerksamkeit sorgen. „Sound of Music“, so Löger, „ist im Ausland wesentlich bekannter als in Österreich“.