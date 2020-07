In Österreich ist jeder achte Mitarbeiter einer Bank weg

Die Banken in Österreich haben Jobs abgebaut wie in kaum einem anderen Land in Europa. Zwischen 2008 und 2013 sei der Personalstand um zwölf Prozent gesunken, sagte Daniela Chikova vom Beratungsunternehmen AT Kearney bei der Präsentation des "Retail Banking Radar 2014". Nur in Skandinavien (–14 Prozent) und den Benelux (–13 Prozent) waren die Einschnitte noch tiefer. Europaweit wurden in den sechs Jahren 250.000 Stellen gestrichen.

Allein im Vorjahr sperrten europaweit 4500 Filialen zu, drei Mal so viele wie üblich. In Österreich fielen drei Prozent der Standorte weg. Das Erstaunliche: Die Kosten sind nicht gesunken, sie sind die zweithöchsten hinter Portugal. "Die Banken haben das eingesparte Geld reinvestiert und rüsten sich für die Zukunft", erklärt Chikova. Viel sei in Filialumbauten, in Technologien wie Videoberatung oder IT-Systeme geflossen.