In diktatorischen Ländern stößt das Wachstum an eine "gläserne Grenze"

Gibt es Wohlstand nur mit Demokratie? Diese kontroversielle These stellt die Osteuropa-Entwicklungsbank (EBRD) auf. In autokratisch regierten Ländern stoße die Wirtschaft an eine "gläserne Grenze", sagte EBRD-Ökonom Jeromin Zettelmeyer bei der Präsentation des " Transition Report 2013" in Wien. Dieser zeigt: Wirtschaftsreformen gehen Hand in Hand mit demokratischer Öffnung.

Durch China sieht Zettelmeyer die These nicht widerlegt: Der Exportgigant sei rasch gewachsen, aber weit von westlichem Wohlstand entfernt. Ausnahmen seien nur Singapur und die Golf-Staaten, wo Ölvorkommen den Reichtum ermöglichen.

Mit Sorge blickt die EBRD nach Osteuropa: Die Region habe 2013 erstmals mehr Rückschritte als Fortschritte bei den Reformen gemacht. Dadurch sei die Aufholjagd ins Stocken geraten. In Ländern wie Kroatien, Slowenien oder Russland herrsche völliger Stillstand. Statt 2040 wird Osteuropa wohl erst 2055 westlichen Wohlstand (gemessen als Wirtschaftsleistung pro Kopf) erreichen.a