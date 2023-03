22 Wien-Flüge betroffen

Am Flughafen Wien gestalten sich die Auswirkungen folgendermaßen: Von 12 geplanten Flügen zwischen Wien und Köln werden 6 Flüge ausfallen (3x hin, 3x zurück) - die anderen 6 werden durchgeführt, teilte der Flughafen Wien der APA mit. Entfallen werden weiters die 10 geplanten Verbindungen zwischen Wien und Stuttgart. Und von den 14 Flügen zwischen Wien und Düsseldorf werden nur 2 durchgeführt: Einmal nach Düsseldorf und wieder zurück nach Wien. Von dem Warnstreik am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden sei man nicht betroffen, hier gäbe es ohnehin keine Flugverbindungen.

An den beiden größten Flughäfen in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf und Köln/Bonn, begannen die ganztägigen Warnstreiks am Freitag, bestätigte ein Verdi-Sprecher am frühen Freitagmorgen. Die Gewerkschaft rief Beschäftigte der Fluggastkontrolle, der Personal-, Waren- und Frachtkontrolle sowie Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zu Arbeitsniederlegungen auf. Nach den vorläufigen Angaben der beiden Flughäfen fallen am Freitag voraussichtlich Hunderte Flüge aus.