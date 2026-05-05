Ende der Corona-Ära: Biontech gibt Impfstoffproduktion auf

Das Mainzer Biotech-Unternehmen Biontech macht einen radikalen Schlussstrich unter die Corona-Ära und stellt seine Corona-Impfstoffproduktion in Deutschland ein. Fast alle Produktionsstandorte werden zugesperrt und bis zu 1.860 Stellen gestrichen. Die Covid-Impfstoffherstellung wird komplett an den US-Partner Pfizer übertragen. "Im Laufe des Jahres werden wir die letzten Chargen hier in Deutschland herstellen", sagte eine Biontech-Sprecherin der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Im Zuge des Umbaus schließt das Unternehmen die Werke in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie die Standorte des übernommenen Tübinger Rivalen CureVac. In Deutschland bleiben neben dem Hauptsitz in Mainz künftig nur noch die Bürostandorte Berlin und München erhalten. Schließungen bis Jahresende Die Schließungen sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Für die betroffenen Standorte werden Verkaufsoptionen geprüft, um den Stellenabbau möglichst abzufedern. Bereits im vergangenen Jahr hatte Biontech einen Abbau von rund 950 bis 1.350 Vollzeitkräften über die nächsten zwei Jahre angekündigt. Wie viele Mitarbeiter das Unternehmen bereits verlassen haben, ist offen.

Nun folgt der komplette Schnitt an den genannten Standorten, von dem insgesamt bis zu 1.860 Arbeitsplätze betroffen sind. Rund 820 Stellen entfallen auf CureVac. In Marburg geht es um etwa 540 Stellen, in Idar-Oberstein um rund 440 und in Singapur um 60. Weltweit zählte Biontech zuletzt rund 8.400 Beschäftigte. Marburg und Idar-Oberstein gehörten zu den Standorten, die Biontech während der Pandemie stark ausbaute. Das Werk im hessischen Marburg hatte Biontech vom Schweizer Pharmariesen Novartis übernommen und produzierte dort seit Anfang 2021 seinen Corona-Impfstoff. In der Folge entwickelte sich der Standort zu einer der größten Produktionsstätten für mRNA-Impfstoffe der Firma in Europa.

Jährlich 500 Mio. Euro Einsparungen geplant Nach Abschluss der Restrukturierung rechnet Biontech ab 2029 mit jährlichen Einsparungen von rund 500 Millionen Euro. Die frei werdenden Mittel sollen in die wachsende Onkologie-Pipeline fließen. Bis 2030 will sich das Unternehmen zu einem führenden Anbieter in der Krebsmedizin entwickeln. Gründer zogen sich zurück Diesen Wandel wird der Konzern jedoch ohne seine prominenten Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci vollziehen. Im März hatten die beiden Wissenschaftler angekündigt, sich bis Ende 2026 aus dem Vorstand zurückzuziehen, um ein neues Unternehmen für mRNA-Forschung zu gründen. Sahin begründete den Schritt, der an der Börse für erhebliche Unruhe gesorgt hatte, mit dem starken Fokus von Biontech auf die späte klinische Entwicklung, der weniger Raum für frühe Forschung lasse.