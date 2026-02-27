BioNTech schließt Tochterfirma in Österreich

Die Biontech SE mit Sitz in Mainz ist ein börsennotiertes deutsches Biotechnologieunternehmen und auf Immuntherapien spezialisiert. Sie betreibt mit der BioNTech R&D (Austria) GmbH auch in Österreich ein Tochterunternehmen mit 31 Mitarbeitern. Nun hat die Österreich-Tochter 27 der 31 Arbeitsverhältnisse beim Frühwarnsystem des AMS zur Kündigung mit 31. März 2026 angemeldet.

"Im Hinblick auf die vollständige und endgültige Betriebsschließung zum 30. Juni 2026 erfolgte keinen individuelle Auswahlentscheidung zwischen den verschiedenen Dienstnehmergruppen", heißt es im Schreiben an das AMS. "Die Beendigung betrifft sämtliche im Betrieb beschäftigten Dienstnehmer. Komplette Betriebsschließung im Rahmen eines konzernweiten Transformationsprozesses."