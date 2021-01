Impfnachweis: Brunner schließt Vorgaben für AUA durch die Politik aus

Momentan gehe es vor allem um die schnellstmögliche Verteilung der Impfstoffe, heißt es im Ö1 Morgenjournal weiter. Da seien Österreich und der Flughafen Wien gut gerüstet, so Brunner. Am Flughafen Wien gebe es mit dem neuen Pharma Handling Center, das im Frachtbereich angesiedelt ist, ein "Kompetenzzentrum" dafür. Arzneimittel werden hier in speziellen Containern aus dem Flugzeug geholt und für den Weitertransport vorbereitet - ohne Unterbrechung der Kühlkette.