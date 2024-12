Immokredite: Finanzmarktaufsicht stellt Banken Rute ins Fenster

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) ist über das Auslaufen der strengen Vergaberichtlinie bei Wohnbaukrediten im Juni 2025 alles andere als glücklich. Letztlich laufe die KIM-Verordnung nur aus, weil sie so erfolgreich gewesen sei, sagte FMA-Vorstand Helmut Ettl bei einem Pressegespräch am Montag in Wien.