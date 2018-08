Immofinanz verdient gut und baut Stop-Shops weiter aus

Das Portfolio des Unternehmens soll auch weiterhin je zur Hälfte aus Büro- und aus Handelsimmobilien bestehen. Im Handelsbereich will Reindl etwas Tempo vorlegen. Zu den aktuell 72 Fachmarkt-Zentren in acht Ländern, die im Konzern unter der Marke „Stop Shop“ firmieren, sollen bald etliche dazukommen. In absehbarer Zeit soll es mehr als hundert davon geben. Dass die Textilhandels-Kette Vögele, die zu den Mietern von Stop Shop gehört, vielleicht vor dem Aus steht, macht Reindl keine Sorgen. Nachmieter zu finden sei überhaupt kein Problem.

In Sachen Büro-Immobilien ist die Immofinanz gerade dabei, Teile des Düsseldorfer Stadtbilds zu prägen. Das neue Hauptquartier des Online-Reiseportals trivago wird im Oktober fertig und übergeben. Der Bau, von den Düsseldorfern wegen seiner Form „Kartoffeltierchen“ genannt, bietet unter anderem eine Laufstrecke für Jogger auf dem Dach. In der Nähe davon wird auch im Herbst ein Bürokomplex fertig, in den der Energiekonzern Uniper einziehen wird.

Immofinanz-Chef Schumy erzählt, dass gerade „ganz ordentliche Beträge aus Amerika nach Europa kommen“. In den USA seien Finanzierungen schon viel teurer geworden, wodurch keine ansprechenden Renditen mehr möglich seien. Viele Milliarden, die nach ertragreicher Veranlagung suchen, finden daher gerade ihren Weg nach Europa, vor allem in den deutschsprachigen Raum, in die Niederlande und nach Skandinavien.

Bei der s-Immo ging das operative Ergebnis im ersten Halbjahr etwas zurück. Für Zukäufe hat das Unternehmen vor allem mittelgroße deutsche Städte im Visier.