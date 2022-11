Immofinanz soll Mehrheit an s Immo erwerben

Der tschechische MilliardĂ€r Radovan Vitek will bei seinen österreichischen Beteiligungen Immofinanz und S Immo umschichten. Die Immofinanz soll von Viteks CPI S-Immo-Aktien ĂŒbernehmen, um auf eine Mehrheit an der S Immo zu kommen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Ein Pflichtangebot löst der Deal laut einer Immofinanz-Sprecherin nicht aus, da sich an der Kontrolle durch CPI nichts Ă€ndert.

An der Börse sorgte die AnkĂŒndigung fĂŒr einen Kurssprung bei der s-Immo-Aktie, die zeitweise um mehr als zehn Prozent zulegte. Am spĂ€teren Nachmittag notierte die Aktie bei 18,80 Euro, um 5 Prozent höher als am Freitag.

Die CPI Property Group hÀlt an der Immofinanz 76,9 Prozent und an der S Immo 52,7 Prozent. Die Immofinanz wiederum hÀlt 26,5 Prozent an der S Immo.

Der Plan sieht vor, dass die Immofinanz mindestens 17.305.012 S-Immo-Aktien von CPI erwirbt. Mit diesem Aktienpaket, das einem Anteil von rund 23,5 Prozent entspricht, wĂŒrde die Immofinanz die Kontrolle ĂŒber die S Immo ĂŒbernehmen. FĂŒr den Erwerb sei ein "angemessener Marktpreis" zu verhandeln, hieß es in der Immofinanz-Aussendung. Die Immofinanz AG habe am Montag die Zustimmung ihres Aufsichtsrates erhalten, mit ihrer KernaktionĂ€rin CPI Property Group Verhandlungen ĂŒber den Erwerb von Aktien an der S Immo zu starten.

Ziel: Konsolidierung

Mit diesem Erwerb wĂŒrde Immofinanz ein langfristiges strategisches Ziel erreichen und die Konsolidierung beider Unternehmen umsetzen, sodass zukĂŒnftige gemeinsame Synergiepotenziale genutzt werden, erklĂ€rte der Konzern.

Der Interessensverband fĂŒr Anleger (IVA) erklĂ€rte gegenĂŒber der APA, dass Viteks CPI mit der Anteilsrochade Kasse mache und eine mögliche Verschmelzung der beiden Immobilienkonzerne vorbereite. "Spannend fĂŒr Immofinanz-AktionĂ€re wird die Preisfindung sein", sagte IVA-Vorstand Florian Beckermann.