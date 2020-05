Immofinanz: Anleger klagen 300 Millionen ein

Die börsenotierte Immofinanz-Gruppe, die sich mit 5.000 mutmaßlich geschädigten Anlegern vor Gericht herumschlagen muss, hadert mit der Justiz. "Wir stellen fest, dass wir nicht in allen Fällen mit fairen Verfahren rechnen können", behauptet Immofinanz-Chef Eduard Zehetner. So hat der Immobilienkonzern gegen einen Richter des Wiener Handelsgerichts einen Befangenheitsantrag eingebracht. Er soll die Immofinanz-Tochter Aviso Zeta, die frühere Constantia Privatbank, in zwei Verfahren verurteilt haben, obwohl die Streitparteien ihm signalisiert haben, dass sie sich einigen wollen.

Schwere Geschütze fährt Zehetner aber gegen einen Richter des Obersten Gerichtshofes (OGH) auf. Der Richter war selbst Immofinanz-Aktionär und damit befangen. Dennoch wirkte er an einem OGH-Urteil gegen die Immofinanz-Tochter Aviso Zeta mit. Die Immofinanz erfuhr über dessen Involvierung erst, als ihr das OGH-Urteil zugestellt wurde. Nur da war es zu spät: Ist ein Urteil einmal rechtskräftig, führt die Befangenheit eines Richters nicht zur Aufhebung dieser Entscheidung. Offenbar ein Fehler im System. Jetzt hat die Immofinanz diesen Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gebracht. Sie fühlt sich "eines fairen Verfahrens beraubt".