Immofinanz mit rund 51 Mio. Euro Gewinn nach drei Quartalen

Die börsennotierte Immofinanz hat in den ersten drei Quartalen 2024 deutlich zugelegt: Der Konzerngewinn drehte auf 50,9 Mio. Euro - nach einem Minus von 105,9 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Die Mieterlöse stiegen um 11,9 Prozent auf 435,6 Mio. Euro. Und das Asset Management brachte mit 368,9 Mio. Euro um 14 Prozent mehr ein als in den ersten drei Quartalen 2023. Das operative Ergebnis fiel mit 322,3 Mio. Euro um 54,1 Prozent besser aus als im Vorjahreszeitraum.

Einerseits verkaufte das Unternehmen Immobilien um 641 Mio. Euro, andererseits kaufte sie von der Mehrheitsaktionärin CPI Property Group Bürogebäude und Fachmarktzentren. In Kroatien expandierte die Immofinanz vor allem mit den Fachmarktzentren "Stop Shop".