Zurück aufs Land: Wir gründen ein Dorf!

An der Dorfeinfahrt, wo stolz ein großes Schild mit der Aufschrift „Luftkurort“ prangt, hat das Handy plötzlich keinen Empfang mehr. Ein paar hundert Meter weiter am Piesting-Fluss entlang begrüßt der altehrwürdige „ Gutensteinerhof“ die Ankommenden. Das Wirtshaus gegenüber dem Bahnhof wirkt verlassen, so als ob die Vergangenheit besser war als das, was die Zukunft verspricht. Doch ein Blick durch die Fenster offenbart eine ganz andere Welt: Junge Menschen in Jeans und Hoodies huschen durch die Stube oder sitzen vertieft über ihren MacBook-Computern.

Rund 25 Leute um die Start-up-Gründerin Theresa Steininger sind hier im niederösterreichischen Gutenstein gerade dabei, das Dorfleben neu zu erfinden: nachhaltig, lebendig und modern. Seit Mitte Oktober haben sie das Gasthaus gemietet. Die meisten von ihnen sind mit Sack und Pack von Wien – der Zug schafft es in einer Stunde und 30 Minuten – kurzerhand in das Alpen-Dörfchen übersiedelt. „Wir wollen in Gutenstein ein autarkes Vorzeige-Dorf zum Nachmachen schaffen“, so Theresa Steininger.