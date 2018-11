Ade Abwanderung: So wird das Land für Städter wieder attraktiv

Eine Alternative zum ökologisch nicht besonders nachhaltigen Einfamilienhaus – das wollte der Linzer Architekt Fritz Matzinger mit dem Projekt „Mayr in der Wim“ schaffen. Der 550 Jahre alte Gutshof nahe Steyr in Oberösterreich stand 25 Jahre leer, bis Matzinger das stark verfallene Objekt mit einer Gruppe von Leuten wieder zum Leben erweckte und ökologisch sanierte. 20 Wohneinheiten samt Pool im überdachten Innenbereich sind im Vierkanthof kürzlich entstanden. Das gemeinschaftliche Leben steht dabei im Vordergrund: es gibt viel Austausch zwischen den Bewohnern.

Mayr in der Wim liegt in einer Alleinlage, umgeben von einem Hektar Grünfläche. Die Bewohner haben in diesem riesigen Garten 50 Obstbäume geplatzt, halten drei Ziegen und haben einen Fußballplatz angelegt. Fritz Matzinger: „Diese Attraktivität kann das am Land beliebte Einfamilienhaus nicht bieten. Die Wohnform ist ideal für Ältere und Kinder.“