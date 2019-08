Zufluchtsort in den Baumwipfeln

Jetzt geht es an die Umsetzung. Zunächst wird der Baum vermessen. Häufig wird auch ein Gutachten über die Belastbarkeit des Baumes in Auftrag gegeben. „Dann sucht man sich eine Stelle, wo möglichst keine oder nur wenige Äste entfernt werden müssen, um den Baum nicht zu verletzen“, so Polsterer. Dort wird dann die Plattform untergebracht. Bevor diese jedoch errichtet werden kann, muss die Unterkonstruktion angefertigt werden. „Dafür verwende ich Lärchenrundstangen und nicht-rostendes Befestigungsmaterial“, so Polsterer. Mit Querstreben, die am Stamm befestigt werden, wird die Plattform abgestützt.

Rohes Holz