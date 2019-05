Zimmer, Kuchl, Kabinett 2.0

Downsizing liegt im Trend. Kleine, meist autarke Häuser, sind angesagt. Das beweisen hierzulande Modelle wie Wohnwagon, Commod House, McIron und viele mehr. Dieser Tage hat ein neuer Anbieter sein Modell im Waldviertel vorgestellt. „ZIKK 2.0“. Der Name steht für Zimmer, Kuchl, Kabinett. Und genau das bietet das Haus: Wohnküche, je nach Größe ein oder mehrere Schlafzimmer, Bad /Toilette und eine Terrasse.

Auf Stelzen

All das ohne Fundament, auf Stelzen stehend. So wird kein Boden versiegelt. „Dort, wo das Haus stand, blühen in 14 Tagen wieder Gänseblümchen“ sagt Gründer Stefan Schrenk. „Und wenn man woanders wohnen will, nimmt man sein Haus einfach mit“. Das Hausmodell basiert auf einem Baukasten-System der Lukas Land Building Technologies GmbH und der vorproduzierten Technikbox von Appel mit der gesamten Haustechnik. Geheizt wird mit Infrarot-Paneelen, eine Wärmepumpen-Version ist in Planung.

Baustoff Holz