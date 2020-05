Zehn Parkplätze, 17 Bewohner, eine Benützungsregelung

Wie sollen gemeinsame Flächen im Haus genutzt werden – diese Frage taucht in Wohnanlagen immer wieder auf. Eine Benützungsvereinbarung schafft Klarheit. So kann im Wohnungseigentum die Nutzung allgemeine Flächen geregelt und im schlichten Miteigentum für eine gerechte Aufteilung gesorgt werden.

Wohnhäuser mit Eigentumsobjekten verfügen oft über allgemeine Flächen, die keiner konkreten Einheit zugeordnet sind. Das können Gemeinschaftsgärten, Innenhöfe, Keller oder die ehemalige Hausmeisterwohnung sein, die zu einem Bastelraum für die Bewohner umfunktioniert wird. Mithilfe einer Vereinbarung kann festgelegt werden, wer zum Beispiel welches Kellerabteil nutzt. Am häufigsten werden Benützungsvereinbarungen im Zusammenhang mit Auto-Stellplätze, die zum Wohnhaus gehören, vereinbart. Bei Immobilien, die vor mehr als 30 Jahren errichtet wurden, wurden Parkflächen meist nicht parifiziert und den Eigentümern keine exklusiven Nutzungs- und Verfügungsrechte eingeräumt. Heute sorgt das vielfach für Probleme, denn Parkraum in den Städten ist rar. „Gibt es weniger Parkplätze als Wohnungen, führt das oft zu Konflikten“, sagt Karin Sammer, Wohnrechtsexpertin des Österreichischen Verbands der Immobilienwirtschaft (ÖVI).