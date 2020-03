Wohntrends erlesen

Autor Kevin Rechsteiner gibt in diesem Band Anleitungen und Tipps für den Bau eines Tiny House und stellt viele verschiedene Projekt vor: Minihäuser, auf Rädern oder ohne. Auch viele praktische und rechtliche Tipps zur Umsetzung des Projekts in Österreich, Deutschland und der Schweiz sind enthalten. Der Autor lebt selbst in einem Tiny House und gibt seine Erfahrungen weiter. „Tiny House, das große Praxisbuch“ von Kevin Rechsteiner, at Verlag, € 29,90

Grün wohnen