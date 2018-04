Wohntelefon: Darf ich meine Wohnung als Ordination vermieten?

Ich vermiete eine Wohnung aneine Psychotherapeutin, die die Wohnung nicht bewohnen, sondern als Praxis verwenden will. Darf ich die Wohnung auch als Ordination vermieten?

Bitte prüfen Sie vorweg Ihren Wohnungseigentumsvertrag, ob dort entsprechende Regelungen enthalten sind, was vor allem bei neueren Verträgen meist der Fall ist. Ist dies nicht der Fall und besteht eine Widmung als Wohnung, so dürfen – ohne Zustimmung der übrigen Miteigentümer – in der Wohnung keine Tätigkeiten ausgeführt werden, die mit einer Wohnnutzung unvereinbar sind bzw. mit einer stärkeren Beeinträchtigung für die Mitbewohner des Hauses verbunden sein können, als dies bei einer reinen Wohnnutzung der Fall ist.Vor allem dann, wenn mit einem hohen Patientenaufkommen zu rechnen ist, was zu entsprechendem Lärm und Schmutz in den Allgemein-Bereichen führt, kann durchaus ein Unterlassungsanspruch der übrigen Eigentümer gegen eine solche Nutzung bestehen.

Darf ich als Wohnungseigentümerin von Eigentümerversammlungen und der Einsicht in Kostenbelege der Eigentümergemeinschaft ausgeschlossen werden?

Nein, Sie haben ein Recht zur Teilnahme an derartigen Versammlungen und auch zur Beleg-Einsicht. Zur Not können Sie diese Rechte auch gerichtlich durchsetzen.