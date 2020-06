Kann mich der Vermieter kündigen?

Zunächst wäre zu überprüfen, inwieweit auf das Objekt die Bestimmungen des Heizkostengesetzes Anwendung finden, in dem die Grundlagen für die Abrechnung der Heiz-und Warmwasserkosten geregelt sind. Die Heizkosten gliedern sich grundsätzlich in einen verbrauchsunabhängigen Anteil (Grundkosten) und die Verbrauchskosten. Wenn aufgrund des Contractings für den Mieter nicht nachvollziehbar ist, ob unter Umständen Kostenanteile weiterverrechnet werden, die er nicht zu tragen hat, empfiehlt sich eine Anfrage auf Aufschlüsselung der Heizkosten bei der Hausverwaltung. Sollte dies nicht erfolgen, können Sie einen entsprechenden Antrag bei der Schlichtungsstelle Ihres Bezirksgerichts einbringen.



Ich bin Wohnungsmieter in einem Haus, das im Rahmen der Superförderung errichtet wurde. In meinem Vertrag steht, dass alle fünf Jahre mein Einkommen bei der MA 50 nachzuweisen ist. Konkret bedeutet das, dass je nach Einkommen Zuschläge die Miete erhöhen. Nachdem ich bisher Teilzeit, seit einem Jahr aber Vollzeit arbeite, muss ich dies wohl der Verwaltung melden. Meine Frage ist, ob es wirtschaftlich sinnvoller ist, mein höheres Einkommen sofort oder erst in fünf Jahren zu melden?